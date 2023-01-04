Губернатор Ростовской области сообщил о ликвидации неизвестного объекта в форме шара

Накануне вечером в районе 22.00 в Ростовской области сработала система ПВО в семи километрах от села Султан Салы в Мясниковском районе. Уточненную информацию об инциденте в своем телеграм-канале опубликовал губернатор региона Василий Голубев.

«На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», – сообщил он, призвав жителей сохранять спокойствие. Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства, а небо прикрыто средствами противовоздушной обороны, подчеркнул он.

Напомним, вчера в ответ на появившиеся в соцсетях сообщения о взрывах, он заверил, что обстановка в Ростовской области остается стабильной, ситуация находится под контролем. В то же время СМИ публиковали видеозаписи с работой ПВО – в частности, на одной из записей видно летящий по небу сияющий объект, который затем взрывается.