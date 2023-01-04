Глава военной разведки Украины Буданов заявил, что Киев планирует наступление весной

Украина намерена весной активизировать боевые действия. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC.

Буданов рассказал, что по его ожиданиям бои в марте окажутся «самыми жаркими». Кроме того, он добавил, что весной украинские силы планируют серьезное наступление.

В целом глава ГУР уверен, что не только март, но и все предстоящие шесть месяцев конфликта «будут самыми горячими в военном плане».

Целью Вооруженных сил Украины Буданов, как и многие представители украинского руководства до него, включая Президента страны Владимира Зеленского, назвал возвращение к границам 1991 года.

Помимо этого, украинский разведчик поблагодарил Соединенные Штаты за помощь и заметил, что ВСУ «очень ждут» поставок американских БМП Bradley, которые сейчас обсуждаются.

Ранее британская газета Financial Times написала, что потери и измотанность снижают шансы Украины на успешное контрнаступление. Параллельно ходят слухи о готовящемся наступлении российских войск, накануне их прокомментировали в Государственной Думе.