Глава Минземимущества РТ помог девочке из Казани побывать на «Шаян ТВ»

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин помог десятилетней Марьям из Казани исполнить новогоднюю мечту и посетить студию детского телеканала «Шаян ТВ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Минземимущества снял открытку маленькой жительницы столицы республики с елки, установленной в здании Государственного Совета РТ. Марьям — очень творческая и любознательная девочка. Она увлекается пением, плаванием, рисованием и самостоятельно научилась играть на укулеле, отмечают в ведомстве.

В студии канала юная гостья понаблюдала за процессом производства программ и озвучки фильмов. Ее встретил ведущий Эльдар Гиниятов, который работает на ТВ уже пять лет и даже успел попробовать себя в роли киноактера. Поэтому он не просто провел для девочки экскурсию, но и показал мастер-класс.

Помимо студии «Шаян ТВ», Марьям побывала и в студии радиостанции «Болгар радиосы», где ознакомилась с ее деятельностью. Ранее с этими двумя студиями благодаря «Елке желаний» познакомилась другая татарстанка — восьмилетняя Варвара.

Исполнил мечты нескольких детей и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. С новогодней елки он снял три открытки с желаниями.

Так, научившийся этим летом ездить на самокате и мечтавший о велосипеде шестилетний Гумер из села Сокуры получил столь желанное ему средство передвижения. А для 14-летнего Матвея из Казани подарком стала умная колонка.

Воплотились в жизнь и мечты 12-летнего Кирилла и его брата Ивана. Кириллу глава ведомства подарил комнатный детский баскетбольный набор, а Ивану — умную колонку.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России Владимир Путин помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, а мальчику — посетить Эрмитаж. В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. Теперь он выполнит желания еще троих детей.