Сделка Соединенных Штатов с Россией о поставках дизельного топлива выгодна для американцев. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

«Смотрите, Президент [США Дональд] Трамп пришел к власти с мандатом работать для американского народа. И это хорошо для американского народа – снизить эти цены на дизель», – подчеркнул глава Минфина Соединенных Штатов, отвечая на вопрос о временной отмене антироссийских санкций.

Бессент также уточнил, что Белый дом использовал имеющиеся у него полномочия и, соответственно, возможные ссылки членов Конгресса на старый закон о санкциях или новый закон имени Линдси Грэма* (покойный сенатор внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) не имеют силы.

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, сегодня средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 6,27 доллара за галлон (примерно 3,8 литра). По сравнению со вчерашним днем она немного снизилась.

Вечером 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. После их завершения Трамп объявил, что РФ немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого». Всего, по оценке американского лидера, Россия в ближайшее время отправит на экспорт 3 млн тонн дизельного топлива – впрочем, с учетом текущего состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Владимир Путин в заявлении, распространенном пресс-службой Кремля, подтвердил готовность Москвы поставлять углеводороды как Вашингтону, так и на другие рынки. Вице-премьер РФ Александр Новак оценил возможные объемы экспорта дизеля Россией – он привел данные, аналогичные данным Президента Соединенных Штатов. Чиновник также заверил, что внутренний рынок РФ будет полностью обеспечен дизтопливом.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени).

Позднее портал Axios со ссылкой на информированного американского чиновника рассказал, что Дональд Трамп принял решение заключить соглашение с РФ о поставках дизтоплива после того, как шесть просьб о прекращении ударов по российским НПЗ были проигнорированы украинским лидером Владимиром Зеленским.

* Покойный сенатор внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.