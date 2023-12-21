Глава Кайбиц Альберт Рахматуллин: «Большая гордость, что М12 проходит через наш район»

В Кайбицком районе Татарстана встретили участников автопробега «От Московского Кремля до Казанского Кремля». В нем приняли участие 15 автомобилей отечественного производства: семь легковых машин, пять грузовых и три микроавтобуса. Гостей встретили с татарстанским радушием: караваем и чак-чаком под звучание татарской плясовой.

В торжественной встрече, которая прошла на территории службы сервиса около районного центра Большие Кайбицы, приняли участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина и глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. Они тепло поприветствовали гостей на татарстанской земле.

«Как принято говорить у нас в Татарстане: „Рэхим итегез!“ Данный автопробег приурочен к знаковому событию. Сегодня полностью открылась дорога М12 Москва — Казань. Ее удалось построить за три года с рекордным опережением графика. Таких результатов достигают немногие страны в мире. Трасса М12 — часть составного коридора „Россия“. Этот масштабный проект стал стимулом для развития дополнительных транспортных проектов», — сказала замминистра, поблагодарив Президента страны Владимира Путина за решение строить скоростную автомагистраль из Москвы до Казани и всех причастных к ее возведению.

По словам Лилии Сафиуллиной, в преддверии Нового года это огромный подарок для Татарстана. Теперь каждый желающий сможет с легкостью посетить Москву на новогодние каникулы и не только, добавила она.

Чиновница также напомнила, что по территории Татарстана проходят седьмой и восьмой этапы дороги, имеется 67 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу. Путь из Москвы в Казань по новой платной трассе должен сократиться почти вдвое. Если раньше дорога занимала около 12 часов из-за большой загруженности трассы М7 и многочисленных пересечений и светофоров, то теперь плановое время в пути — 6,5 часа.

«Мы рады приветствовать вас на благодатной кайбицкой земле. Именно здесь начинается Республика Татарстан, — обратился Альберт Рахматуллин к гостям. — Для нас большая гордость, что эта историческая дорога проходит по территории нашего района. Огромное спасибо, что посетили наш район».

Сегодня Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

В своей речи глава государства поблагодарил всех специалистов за то, что они рекордно быстро возвели участок М12 от Москвы до Казани. «За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались», — сказал он.

Федеральная трасса М12 «Восток» строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до Казани сократится с 12 до 6,5 часа. В дальнейшем магистраль продлят до Екатеринбурга и Тюмени, а затем, возможно , до восточных границ страны.