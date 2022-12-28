Глава «Аэрофлота»: Покупка Ту-214 позволит довести до ума МС-21

Приобретение произведенных на Казанском авиационном заводе среднемагистральных лайнеров Ту-214 «Аэрофлотом» позволит довести до ума новые самолеты аналогичного класса — МС-21. Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский в интервью РБК.

Менеджер пояснил, что покупка разработанных достаточно давно Ту-214 — «это исключительно прагматичное решение, потому что МС-21 выйдет с конвейера как абсолютно новый самолет».

Как будет летать новая машина, сколько она будет находиться в подконтрольной эксплуатации, окажется организован процесс совместных доработок — по словам Александровского, «на эти вопросы сейчас никто не ответит».

«Поэтому мы включили в заказ Ту-214 — летающий самолет с понятными характеристиками. Его присутствие в парке позволит нам в спокойном ритме довести МС-21 до нужных кондиций», — резюмировал глава «Аэрофлота».

Ранее о том, что выпуск Ту-214 будет снижаться по мере роста производства МС-21, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Однако, по его мнению, в дальнейшем их можно будет использовать для грузовых перевозок или в качестве бизнес-джетов.

Из 339 лайнеров, которые «Аэрофлот» заказал у Объединенной авиастроительной корпорации, 40 — это именно Ту-214, а 210 — МС-21 (остальные 89 — Superjet-New). В 2024 году планируется поставка первых шести МС-21 и первых семи Ту-214.

Кроме того, «Аэрофлот» хочет потребовать от производителя уменьшить экипаж Ту-214 и модифицировать кабину, о чем сообщал «Татар-информ».