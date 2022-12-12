Казанский авиазавод раскрыл идею и подробности клипа о Ту-214

Клип, посвященный производству Ту-214, Казанский авиационный завод им.Горбунова снял в честь столетия со дня основания конструкторского бюро «Туполев». В роли исполнителей, актеров и танцоров выступили сами сотрудники завода, а главную роль исполнил сборщик-клепальщик летательных аппаратов Рамиль Мифтахов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе предприятия. Директор завода Николай Савицких сыграл в нескольких эпизодах самого себя.

«Идея ролика – приверженность своему делу и уверенность, что отечественные самолеты будут в основе пассажирских авиаперевозок нашей страны», – отметили в пресс-службе завода.

Автором клипа выступил журналист, режиссер, заслуженный работник печати РТ Станислав Назаров. Его дед 50 лет проработал на Казанском авиационном заводе, а прадед возводил заводские корпуса.

«Совместный музыкальный проект возвращает нас во времена, когда вся творческая интеллигенция страны, а за ней и общественность, поддерживали развитие авиации и всего промышленного сектора. Были созданы гимны, песни, фильмы, спектакли. А как говорил великий авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев: “Прогресс в авиации достигается коллективным трудом людей”», – добавили в пресс-службе завода.

В качестве примера такой поддержки там привели фестиваль творческой молодежи «Безнен заман – наше время». Постоянный призер этого конкурса принял активное участие в создании клипа.

Напомним, сегодня утром «Татар-информ» сообщил, что необычный клип о производстве Ту-214 размещен в соцсетях и на видеохостинге YouTube.