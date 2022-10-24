Чемезов: Выпуск самолетов Ту-214 начнет снижаться по мере роста производства МС-21

Выпуск самолетов Ту-214 будет снижаться по мере роста производства МС-21. Однако лайнеры востребованы у перевозчиков — в дальнейшем они могут использоваться, к примеру, для перевозки грузов. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«По мере увеличения производства МС-21 выпуск Ту-214 будет снижаться. Но этот самолет может, например, пополнить парк машин для грузовых перевозок. Кроме того, сейчас он достаточно востребован не только у пассажирских авиакомпаний, но и в качестве бизнес-джета. Мне звонят и спрашивают насчет него», — отметил он в интервью газете «Ведомости».

Он напомнил, что ежегодно в России планируется выпускать 10 Ту-214. «Как и прежде, будут выпускать в Казани, без ущерба для программы производства бомбардировщика Ту-160», — подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Чемезов добавил, что самолеты Ил-96, которые не вызвали большого спроса у перевозчиков, будут выпускать «максимум две машины в год». Тем не менее их производство не будет закрыто, и лайнеры продолжат поставлять в интересах спецзаказчиков.

Ранее стало известно, что первым после многолетнего перерыва заказчиком гражданских самолетов Ту-214 станет авиакомпания «ЮВТ Аэро». О контракте с Казанским авиазаводом на 4 самолета заявил Президент РТ Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Татар-информа».