news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
7 сентября 2022  06:28

«Аэрофлот» намерен закупить 339 российских самолетов, включая 40 Ту-214

news_top_970_100

«Аэрофлот» и входящая в госкорпорацию «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь

«Соглашение предусматривают передачу группе „Аэрофлот“ на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023–2030 годов», — сказано в совместном пресс-релизе компаний. 

В 2023 году будут переданы два первых самолета Superjet-New, а с 2024-го планируется поставка первых шести МС-21 и первых семи Ту-214. По словам Юрия Слюсаря, твердые контракты на поставки самолетов в 2023–2025 годах предполагается заключить до конца текущего года. 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров оценил сумму соглашения в более чем 1 трлн рублей, что, по его оценке, является абсолютным рекордом.

«Из 339 самолетов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и Superjet. Надежным подспорьем им станет Ту-214 — этот самолет ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя», — приводит РБК слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, прокомментировавшего сделку.

Чемезов заметил также, что все самолеты будут поставлены «в импортозамещенном виде» — с бортовыми системами и агрегатами российского производства.

#ту-214 #оак #аэрофлот #восточный экономический форум
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100