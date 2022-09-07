«Аэрофлот» намерен закупить 339 российских самолетов, включая 40 Ту-214

«Аэрофлот» и входящая в госкорпорацию «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

«Соглашение предусматривают передачу группе „Аэрофлот“ на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023–2030 годов», — сказано в совместном пресс-релизе компаний.

В 2023 году будут переданы два первых самолета Superjet-New, а с 2024-го планируется поставка первых шести МС-21 и первых семи Ту-214. По словам Юрия Слюсаря, твердые контракты на поставки самолетов в 2023–2025 годах предполагается заключить до конца текущего года.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров оценил сумму соглашения в более чем 1 трлн рублей, что, по его оценке, является абсолютным рекордом.

«Из 339 самолетов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и Superjet. Надежным подспорьем им станет Ту-214 — этот самолет ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя», — приводит РБК слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, прокомментировавшего сделку.

Чемезов заметил также, что все самолеты будут поставлены «в импортозамещенном виде» — с бортовыми системами и агрегатами российского производства.