Гинцбург рекомендовал привить от коронавируса 70–80% российских детей

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Доля вакцинированных от коронавируса среди детей, необходимая для создания коллективного иммунитета к Covid-19, должна быть такой же, как и среди взрослых — 70–80%. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

«<…> дети тоже люди и ничем не отличаются — надо вакцинировать те же 70–80%, что и у взрослых. Но вакцинация будет только с согласия родителей, конечно», — заметил академик РАН, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам ученого, дети стали болеть коронавирусом намного чаще, так как в этой возрастной группе вакцинация не проводилась. Прививать детей от шести до 11 лет вакциной от Covid-19 «Спутник» могут начать уже этой весной, уточнил Гинцбург.

До этого руководитель Центра имени Гамалеи заявил, что за ближайшие полгода необходимо вакцинировать от коронавируса 10 млн подростков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан пришла первая партия детской вакцины против Covid-19. Подробнее о предстоящей кампании по вакцинации несовершеннолетних читайте в материале «„Спутник“ для детей: когда и как в Татарстане начнут прививать детей против Covid-19».