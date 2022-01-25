Гинцбург: За полгода в России нужно привить 10 млн подростков

Чтобы обезопасить детей от коронавируса, за ближайшие полгода необходимо привить 10 млн подростков. Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, то по крайней мере 10 млн наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжелых случаев, обусловленных Covid-19», — подчеркнул специалист.

По его словам, детям «совершенно необходимо» проходить вакцинацию. В настоящее время выпущена небольшая партия препарата, но у Министерства здравоохранения имеются возможности увеличить объемы госзаказа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан прибыла первая партия антиковидной вакцины для подростков «Спутник М».