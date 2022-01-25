Гинцбург заявил, что на испытание вакцины для детей до 11 лет уйдет около трех месяцев

Исследование вакцины от коронавируса, предназначенной для детей от шести до 11 лет, продлится в течение трех — трех с половиной месяцев. Таким мнением в эфире канала «Россия 1» поделился директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В рамках клинического разрешения Минздрава планируется провести в течение трех, я думаю, максимум трех с половиной месяцев, клиническое исследование вакцины для детей от шести до 11 лет», — поделился специалист.

По его словам, детский препарат будет двухкомпонентным, как и вакцины для взрослых и подростков. Оптимальная дозировка будет выявлена в ходе исследований.

Также Гинцбург предложил организовать конкурс на лучшее название детской прививки от Covid-19.