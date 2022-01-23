В Татарстан пришла первая партия детской вакцины против Covid-19

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

В Татарстан пришла первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М». Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Первый транш детской вакцины против коронавируса включает 2880 доз.

Всего подлежащих вакцинации подростов от 12 до 18 лет в Татарстане насчитывается около 200 тыс., это 80% от общего числа жителей республики этого возраста.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало подробную инструкцию, как вакцинация детей будет проходить в Татарстане.