Роспотребнадзор: При «омикроне» дети стали чаще заражаться Covid-19

С появлением омикрон-штамма коронавируса заболеваемость среди детей значительно выросла. Так, если раньше их доля среди числа зараженных составляла 10-11%, сейчас она достигает 15%. Об этом сообщает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%. Применительно к „омикрону“ приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев», — поделился он в беседе с РИА Новости.

Иными словами омикрон-штамм оказался для детей более заразным, чем иные варианты Covid-19.