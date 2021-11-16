Гинцбург рассказал об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от Covid-19

У назальной вакцины от коронавируса Covid-19 на данный момент не выявлено никаких побочных эффектов. Об этом заявил директор разрабатывающего ее Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — подчеркнул академик РАН.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса Центра имени Гамалеи. Предварительное название препарата — «SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021».

По словам Гинцбурга, только клинические исследования покажут, можно ли будет использовать назальный препарат против Covid-19 вместо обычной прививки. Кроме того, предстоит изучить и вопрос, как часто потребуется прививаться назальной вакциной, добавил он.

Ранее глава Центра имени Гамалеи посоветовал ревакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» раз в полгода, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе. Нижняя палата парламента предполагает рассмотреть их в декабре.