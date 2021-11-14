Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода

В условиях распространения дельта-штамма коронавируса Covid-19 ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» необходимо раз в полгода. Об этом заявил директор создавшего вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«<…> ревакцинироваться „Спутником Лайт“, с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев», — подчеркнул ученый, назвав соответствующими действительности методические рекомендации Минздрава РФ.

«А будет какой-то другой штамм — тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма», — добавил Гинцбург.

В связи с этим академик РАН пояснил, что через полгода у человека снижается уровень антител на любой чужеродный антиген, если он постоянно с ним не сталкивается.

Согласно данным, полученным учеными Центра Гамалеи на основе иммунизации 28 тыс. человек в Москве, эффективность «Спутника Лайт» против дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2 через три месяца после прививки составила 70%. У лиц младше 60 лет она превысила 75%.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе.