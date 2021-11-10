Гинцбург: Назальная вакцина от Covid-19 не отменяет, а дополняет обычную

Вакцина от коронавируса в форме назального спрея будет дополнением к обычной. Она позволит создать местный иммунитет в носоглотке, объяснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм, — рассказал специалист в интервью «Российской газете». — А та, которая сейчас [вводится в организм через шприц], создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера».

Он подчеркнул, что два вида вакцин будут дополнять, а не взаимозаменять друг друга.

Гинцбург также рассказал о сроках регистрации назального препарата, отметив, что это напрямую зависит от финансирования и начала клинических испытаний.

«Если оно начнется завтра, то я думаю, что мы не к концу 2022 года [зарегистрируем], а возьмем повышенные обязательства и сделаем это к середине 2022 года», — сказал он.