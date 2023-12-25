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Синоптики предупредили о метели, снежных заносах и ухудшении видимости в Татарстане
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Новая неделя в Татарстане начнется с сильного снегопада и метели с ухудшением видимости до 500 метров. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
На дорогах прогнозируются гололедица, снежные заносы. Местами порывы ветра будут достигать 17 м/с.
В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов, а днем — от 0 до −4.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике введено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов.
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