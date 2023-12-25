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Общество 25 декабря 2023 07:34

Синоптики предупредили о метели, снежных заносах и ухудшении видимости в Татарстане

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Синоптики предупредили о метели, снежных заносах и ухудшении видимости в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новая неделя в Татарстане начнется с сильного снегопада и метели с ухудшением видимости до 500 метров. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

На дорогах прогнозируются гололедица, снежные заносы. Местами порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов, а днем — от 0 до −4.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике введено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов.

#прогноз погоды #метель #сильный ветер #снежные заносы
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