«Спокойствия не будет»: что значит глобальное потепление на Земле и чем это грозит России

По оценкам Всемирной метеорологической организации, среднегодовая температура в 2024 году повысится на 1,3-1,6 градуса

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эль-Ниньо может растянуться на целый год»

Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений, но 2024-й претендует на звание еще более жаркого. Об этом сегодня заявил Bloomberg со ссылкой на ученых. По их оценкам, среднегодовая температура в 2024 году повысится на 1,3–1,6 градуса.

Как сообщают эксперты «Татар-информа», все дело в воздействии Эль-Ниньо. Что же это такое?

Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев пояснил, что Эль-Ниньо – явление, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. Обратный процесс, когда она становится холоднее, называется Ла-Нинья. Термины переводятся с испанского соответственно как «мальчик» и «девочка». События происходят каждые 5-7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли.

Это случается в центральной части Тихого океана, температура вод которых повышается сразу на 10 градусов, что приводит к перестройке их циркуляции. Холодное перуанское течение, которое несет воды со стороны Антарктиды к экватору, исчезает. В результате в Австралии воцаряется засуха, а в Южной Америке льют ливневые дожди. Отклики этих событий доходят и до средних широт, явление оказывает влияние и на температурные режимы в России.

К примеру, 1998 год был пиковым по жаре. Тогда на погоду оказывало активное влияние Эль-Ниньо. Затем наступила некоторая пауза в глобальном потеплении климата. Но в 2015 году температуры опять пошли вверх, и это продолжается по настоящее время.

2023 год в Казани вошел в историю как самый теплый за все время метеонаблюдений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эль-Ниньо вернулось и добавляет градуса к тому, что называют глобальным потеплением климата»

«Эль-Ниньо вернулось и добавляет градуса к тому, что называют глобальным потеплением климата. Оно, в свою очередь, объясняется антропогенным фактором, изменениями химического состава атмосферы из-за выбросов парниковых газов. Трудно спрогнозировать начало и конец Эль-Ниньо, а также интенсивность температур», – заметил Юрий Переведенцев.

Эль-Ниньо наблюдается с августа 2023 года и может продлиться до конца весны или растянуться на целый год. Обычно из-за его влияния повышается среднегодовая глобальная температура на 0,2–0,3 градуса, а воздушные потоки меняют направление.

Это приводит к целому ряду негативных последствий, в том числе и экстремальным погодным явлениям – засухе, наводнениям. В летнее время возможны грозы, шквалистые ветра, ураганы, смерчи.

В летнее время из-за влияния Эль-Ниньо возможны грозы, шквалистые ветра, ураганы, смерчи Фото: © «Татар-информ»

Более 1000 опасных природных явлений в год по России

«В условиях глобального потепления климата происходят усиления и учащения опасных явлений погоды. Если их раньше в России было 300-400 в год, то сейчас уже больше тысячи. Число опасных явлений растает. Безусловно, спокойствия не будет», – предупредил Юрий Переведенцев.

Профессор КФУ привел интересные данные. Оказывается, за последние десять лет в столице Татарстана интенсивно теплеет самый холодный месяц в году – январь. Его температура повысилась почти на один градус за 10 лет, а это очень много. В летний период температуры повышаются с меньшей скоростью. Самый жаркий месяц – июль – за 10 лет стал теплее на 0,5 градуса.

«По многолетним данным, у нас в июле происходит уменьшение количества осадков. В целом растет засушливость в летний период», – заметил Переведенцев.

Последствия глобального потепления и засухи в нашем регионе только негативные. Аграрии жалуются на неурожай, мелеют реки, та же Волга. Разрастаются водоросли, страдают подводные обитатели, сокращаются сроки судоходного периода.

Последствия глобального потепления и засухи в нашем регионе только негативные Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Волны жары и холода становятся нерегулярными и сложно предсказуемыми»

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев добавил, что действительно в атмосфере происходит процесс перераспределения тепла. Однако, по его мнению, не стоит говорить о том, что Эль-Ниньо проявится лишь в аномальном тепле по всему земному шару.

«И глобальное потепление, и явление Эль-Ниньо приводят к разбалансировке системы. Волны жары и холода становятся нерегулярными и сложно предсказуемыми», – заметил он.

Аухадеев также отметил, что 2023 год в Казани вошел в историю как самый теплый за все время метеонаблюдений. Его среднегодовая температура составила 6,9 градуса при норме в 4,8 градуса.

Какие еще негативные последствия принесет жара? По мнению доцента КФУ, погодные условия могут сказаться на сельском хозяйстве и экономике. Так, в прошедшие годы было замечено, что из-за Эль-Ниньо дорожает кофе, так как это приводит к плохому урожаю.

Жара плохо влияет на состояние людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В годы с затяжной жарой случаются человеческие жертвы»

«В годы с затяжной жарой, к сожалению, случаются человеческие жертвы. К примеру, такое было в 2010 году. Тогда на европейской территории России более 50 дней стоял антициклон. Жара плохо повлияла на состояние людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания», – сказал Аухадеев.

Кроме того, в 2010 году из-за жары и продолжительной засухи массово горели леса, в воздухе стоял смог. Антициклон предполагает нисходящие потоки – сверху вниз, что препятствует рассеиванию вредных веществ в атмосфере, пояснил ученый. Кроме того, в годы с Эль-Ниньо высокая повторяемость тропических циклонов, которые хоть и не затрагивают нашу страну, но в глобальных масштабах, к сожалению, тоже приводят к жертвам.

«В такие годы происходит перераспределение осадков, к которым нашей стране нужно адаптироваться. У нас не везде инфраструктура готова выдержать большой натиск кратковременных, но сильных дождей, а сельскому хозяйству нужно адаптироваться к длительным засухам», – заключил Тимур Аухадеев.