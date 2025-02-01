Начало февраля в Татарстане окажется на шесть градусов теплее нормы

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В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде февраля будет на шесть градусов выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 февраля равняется -12,1 градуса, а для Казани — -11,2 градуса. Таким образом, средние температуры составят -6,1 и -5,2 градуса соответственно.

При этом ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что в целом на протяжении февраля средняя температура воздуха на территории Татарстана окажется выше климатической нормы всего на один градус. В Казани норма составляет -9,7 градуса, в целом по региону — -10,7 градуса.

Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме (по Казани она равняется 37 миллиметрам, по республике — 26 миллиметрам).