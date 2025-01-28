«Это не наша климатическая зима»: вернутся ли холода в Татарстан и когда наступит весна

Температура воздуха в декабре и январе в Татарстане оказалась значительно выше климатической нормы. Погода в начале февраля будет соответствовать первым дням апреля. Зима уже завершилась или холода еще вернутся, «Татар-информ» узнал у метеорологов.





В конце января и в первые дни февраля в дневные часы температуры воздуха по республике будут положительными

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

До конца недели температура будет на 10 градусов выше климатической нормы

Аномальное тепло ожидается на этой неделе по всему Татарстану. В конце января и в первые дни февраля в дневные часы температуры воздуха по республике будут положительными. Временами по республике пройдут дожди со снегом.

«В ближайшие дни, включая воскресенье, в дневное время ожидаются положительные температуры – плюс 1-2 градуса, а в ночные часы – нулевые либо слабые отрицательные значения. Температура воздуха окажется на 10 градусов выше климатической нормы. Аномальное тепло связано с приходом на нашу территорию циклонов с Атлантики», – сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Собеседник «Татар-информа» напомнил, что декабрь в республике тоже выдался аномально теплым. Среднемесячная температура воздуха по республике составила минус 5,3 градуса, что на 4 градуса выше климатической нормы. Осадки в первый месяц зимы выпали в пределах нормы. Но из-за частых оттепелей снег часто таял и уплотнялся.

Первая декада января оказалась на 7-9 градусов теплее климатической нормы, температура во вторую декаду была выше нормы на 4-6 градусов. Третья декада началась с низких температур, но последующие теплые дни это похолодание нивелируют. В результате весь январь окажется значительно теплее климатической нормы, отметил Гоголь.

Временами по республике пройдут дожди со снегом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Холода могут вернуться в феврале и марте

В 2007 году средняя температура воздуха в январе по республике была минус 2,5 градуса, а в 2001 году – минус 2,4 градуса. Это были два самых теплых января за последние несколько десятилетий. По данным начальника Гидрометцентра Татарстана, температура в январе 2025 года будет близкой к рекордно теплым значениям.

Сейчас высота снежного покрова по республике неоднородная – от 2 см в Кайбицком районе до 44-45 см в Бугульме и Азнакаево. В Буинском и Дрожжановском районах она составляет 14-15 см. Средние многолетние значения данного показателя в Татарстане в эти даты соответствуют 15-35 см.

Между тем опасные для посевов метеорологические явления – выпревание (полная или частичная гибель озимых многолетних трав и других культур в зимне-весенний период от истощения), замерзание и ледяная корка по республике не наблюдаются.

«Но это не означает, что они не будут достигнуты через несколько декад, в феврале или в марте», – уточнил Феликс Гоголь.

По его словам, аномальный температурный фон в целом неблагоприятно сказывается на озимых. Повышенный расход сахаров снижает стойкость растений в зимний период.

И хотя периоды оттепелей этой зимой жители Татарстана наблюдали неоднократно, холода еще могут вернуться в феврале и марте.

«В норме в феврале среднемесячная температура воздуха в Татарстане составляет минус 10,7 градуса, в марте – минус 4,2», – заметил Феликс Гоголь.

В целом эта зима может войти в историю как самая теплая, если положительная тенденция сохранится в феврале, считает начальник Гидрометцентра Татарстана.

Сейчас среднесуточная температура воздуха в Казани выше климатической нормы на 12 градусов Фото: © «Татар-информ»

«Атлантика посылает к нам циклон за циклоном»

Как сообщил казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев, сейчас среднесуточная температура воздуха в Казани выше климатической нормы на 12 градусов.

«Заключительная декада января и первая декада февраля должны быть самыми холодными в зимнем сезоне. Сейчас среднесуточная температура в городе должна составлять минус 11 градусов, а она положительная. Это все влияние Атлантики, которая посылает к нам циклон за циклоном. Это исключительная, очень высокая аномалия, это не наша климатическая зима», – заметил он.

Метеоролог напомнил, что очень теплыми были зимы в Казани в 2007 и 2020 годах. Профессор также считает, что эта зима войдет в историю как одна из самых теплых.

«Температура в декабре оказалась выше нормы на 3 градуса, а температура в январе будет выше на 5 градусов», – подчеркнул он.

По данным метеостанции КФУ, в январе в Казани выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова в городе сейчас составляет 26 см. Это ниже, чем в предыдущие годы. Так, в прошлую снежную зиму данный показатель в это же время в городе превышал 40 см.

В Москве 27 января установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

«Такого тепла в Москве не было 111 лет!»

Аномальное тепло этой зимой наблюдают жители и других городов России. В Москве 27 января установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений.

«Такого тепла в Москве не было 111 лет! Уже к пяти часам утра, несмотря на дождь, столбики термометров на опорной московской метеостанции ВДНХ поднялись до отметки плюс 3,3, к шести утра было уже плюс 3,5. Прежний температурный максимум 1914 года, когда было плюс 3 градуса», – написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Заключительная неделя января в мегаполисе тоже началась с апрельской погоды, необычайно теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов. В Москве и Подмосковье уже полностью растаял снег.

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что весна в 2025 году придет рано, поскольку из-за небольшого количества снега воздух станет прогреваться быстрее.

«Метеорологической весной называется период, когда среднесуточная температура переходит через нулевую отметку и держится не менее пяти дней. И такая ситуация будет наблюдаться на этой неделе в Казани», – пояснил Юрий Переведенцев.

Казанский метеоролог также считает, что холода еще могут вернуться.

«Февраль – зимний месяц. Холода вернутся, если после вторжения Атлантики вдруг случится вторжение Арктики. Но это явление будет кратковременным. Вероятность возврата холодов есть, но поскольку характер зимы чрезвычайно теплый, длительные морозы маловероятны», – заметил ученый.

Сейчас высота снежного покрова по республике неоднородная: от 2 см в Кайбицком районе до 44-45 см в Бугульме и Азнакаево Фото: © «Татар-информ»

«Через сто лет зимы в нашем регионе станут теплее на 6 градусов»

По данным Юрия Переведенцева, в России зимы теплеют со скоростью на 0,5 градуса за десять лет. В Татарстане эта скорость немного выше и составляет примерно 0,6-0,7 градуса за 10 лет. И к этому людям придется привыкнуть.

«Через сто лет зимы в нашем регионе станут теплее на 6 градусов, это будут еврозимы. Если сейчас средняя многолетняя температура в январе составляет минус 10 градусов, то через 100 лет она поднимется до минус 4 градусов. Если учитывать годовые колебания, то, возможно, некоторые зимы будут вообще без снега», – отметил казанский профессор.

Сбудется ли такой теплый прогноз, узнают наши потомки. Но уже сейчас жители Казани не наблюдают крепких морозов. Самые сильные морозы за всю историю метеонаблюдений в нашем городе были зафиксированы в ночь с 31 декабря 1978 года на 1 января 1979 года. Тогда температура опускалась до минус 44 градусов, а в районе аэропорта до минус 47 градусов.

Самая холодная ночь этой зимой выдалась 23 января. По данным Гидромета РТ, тогда минимальная температура воздуха понизилась в западной части республики до минус 17-22 градусов, а на востоке до минус 23-29 градусов. Холода оказались непродолжительными, и уже через несколько дней днем опять пошел дождь со снегом, из-за оттепели закрыли катки.

«Это происходит из-за глобального потепления климата на планете. Из-за антропогенного воздействия теплеет в Арктике, где процессы потепления идут в три раза быстрее. А в зимнее время холодные прорывы к нам чаще приходили именно оттуда», – пояснил Переведенцев.

Погоду этой зимой казанский профессор назвал ненормальной. Аномальное тепло может негативно сказаться на сельхозкультурах, растениях и животных, считает он. Между тем у теплых зим есть свой плюс – отопительный период в регионе ежегодно сокращается.