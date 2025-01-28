Гидрометцентр РФ: Аномальное тепло в Поволжье принес тропический воздух из Африки

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Установившаяся в европейской части России, включая Поволжье, аномально теплая погода вызвана тропическим воздухом, пришедшим из Африки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Воздушные массы перемещаются с юга: со Средиземного моря, с Африки, с субэкваториальных районов Атлантики <...> поэтому тропический воздух — это не преувеличение, это именно так сейчас», — подчеркнул метеоролог, назвав происходящее «совершенно аномальным процессом».

«Это тепло поступает на большую территорию европейской части страны, поэтому будут [температурные] рекорды и в Центральной России, и в Поволжье», — уточнил Вильфанд.

Сегодня днем по Татарстану ожидается от +1 до +3 градусов, туман, мокрый снег и гололедица. По информации Гидрометцентра РТ, аномальное тепло задержится в республике до выходных — «температурный фон в течение всей недели будет превышать норму на 10 и более градусов».