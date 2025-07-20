Галимова: Aurus патриарха Кирилла украшен именным вензелем и гербом

Лимузин Aurus прилетевшего сегодня в Казань патриарха Московского и всея Руси Кирилла украшен именным вензелем и гербом. На это обратила внимание руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

«Церковная геральдика: на «Аурус» патриарха Московского и всея Руси Кирилла установлен именной вензель и герб», – написала Лилия Галимова, выложив соответствующее видео.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоятеля РПЦ в аэропорту Казани встретилhttps://www.tatar-inform.ru/news/v-kazan-pribyl-patriarx-moskovskii-i-vseya-rusi-kirill-5992222 Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. В августе 2023-го генеральный директор компании «Аурус» Андрей Панков заявил, что завод в Татарстане намерен расширить производство. В 2024-м на рестайлинговом Aurus Senat направился на церемонию инаугурации Президент РФ Владимир Путин. Позднее совладельцем компании, производящей Aurus, стал КАМАЗ.

Видео: t.me/galimovatatarstan.