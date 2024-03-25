Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего после теракта в «Крокусе»

Французские власти повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего после совещания совета по нацобороне, которое прошло в Елисейском дворце в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Премьер-министр Габриэль Атталь.

«В связи с тем, что ответственность за нападение взяла на себя [террористическая группировка] „Исламское государство“ (запрещена в РФ), и с угрозами, стоящими перед нашей страной, мы решили повысить уровень Vigipirate до самого высокого: „срочная угроза нападения“», — написал Атталь в X (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).

Заседание началось в 21:30 по московскому времени (19.30 по местному), сообщает ТАСС.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин. Глава государства также доложил, что были задержаны 11 человек, в том числе все четверо непосредственных участников теракта.

Вечером 24 марта сообщалось, что подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в Басманный суд Москвы. Всех четверых фигурантов арестовали.