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В суд Москвы доставили двоих подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»
Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в Басманный суд Москвы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Басманный районный суд города Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования в отношении группы террористов об избрании меры пресечения», – указано в сообщении.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, первому фигуранту дела, Мирзоеву Далерджону, предъявлено официальное обвинение. Отмечается, что фигуранту 32 года, у него четверо детей. Также указано, что у Мирзоева была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, но она истекла.
Второй фигурант дела о теракте – Рачабализод Саидакрами – 1994-го года рождения. Он женат, имеет одного ребенка. Подозреваемый попросил переводчика.
Ради обеспечения безопасности участников процесса суд рассмотрит вопрос об аресте в закрытом режиме.
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