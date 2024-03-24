В суд Москвы доставили двоих подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в Басманный суд Москвы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Басманный районный суд города Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования в отношении группы террористов об избрании меры пресечения», – указано в сообщении.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, первому фигуранту дела, Мирзоеву Далерджону, предъявлено официальное обвинение. Отмечается, что фигуранту 32 года, у него четверо детей. Также указано, что у Мирзоева была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, но она истекла.

Второй фигурант дела о теракте – Рачабализод Саидакрами – 1994-го года рождения. Он женат, имеет одного ребенка. Подозреваемый попросил переводчика.

Ради обеспечения безопасности участников процесса суд рассмотрит вопрос об аресте в закрытом режиме.