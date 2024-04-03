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Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией «до уведомления»
Министерство внутренних дел Финляндии предлагает оставить закрытой границу с Россией «до дальнейшего уведомления». Это следует из повестки заседания Государственного совета (Правительства) страны, намеченного на 4 апреля.
С докладом перед кабинетом выступит представитель МВД — заместитель начальника Департамента пограничного и морского транспорта полковник Марко Турунен.
Тема выступления сформулирована следующим образом: «Решение правительства закрыть пограничные пункты пропуска до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты».
Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва нелегальных мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — «Раджа-Йосеппи».
Два погранперехода были временно открыты 14 декабря, но уже на следующий день их закрыли вновь. В начале февраля финское Правительство продлило запрет на открытие переходов еще на два месяца, до 14 апреля.
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