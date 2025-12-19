Евросоюз не решился использовать российские активы для финансирования Украины

Флаг Европы

Фото: Wikipedia.org

Лидеры стран Европейского Союза на прошедшем в Брюсселе саммите сообщества согласовали предоставление Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро, но не смогли договориться об использовании для поддержки Киева замороженных российских активов.

О согласовании кредита Украине на 2026-2027 годы в социальной сети X (прежде Twitter) рассказал председатель Европейского совета Антониу Кошта. «Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – подчеркнул он, добавив, что все санкции против России продлены на полгода.

При этом британская газета Financial Times со ссылкой на источники уточняет, что замороженные активы РФ пока не будут использоваться для финансирования Украины. Необходимые средства будут взяты в долг под гарантии общего бюджета Евросоюза.

Дискуссия между европейскими лидерами длилась более 16 часов. По информации FT, сильнее других на использовании именно общего бюджета ЕС для поддержки Киева настаивали Франция и Италия.

Вместе с тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что активы РФ в Европе будут оставаться иммобилизованными «до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию».

По словам Мерца, только после этого Киев должен будет погасить нынешний кредит. Если же этого не произойдет, Евросоюз использует замороженные российские активы для погашения этого украинского долга.

По информации европейского чиновника, принятая схема финансирования предусматривает, что Чехия, Венгрия и Словакия не будут нести «никаких» денежных обязательств. Прежде власти этих стран заявляли, что не поддержат использование средств Евросоюза для поддержки Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с журналистами назвал новый кредит Киеву «потерянными деньгами», отмечает агентство Reuters.

Еврокомиссия настаивала на выделении Украине кредита в размере примерно 90 млрд евро под залог 210 млрд евро замороженных российских активов. Против подобного развития событий выступали Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Мальта, Словакия и Чехия. Администрация Президента США Дональда Трампа тоже не поддерживала такой шаг – в расчете использовать заблокированные средства для заключения мирного соглашения.

Страны Евросоюза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили суверенные активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Около 210 млрд евро иммобилизованы в Европе, в том числе 185 млрд – на бельгийской площадке Euroclear. Недавно Евросовет принял решение о бессрочном блокировании активов РФ.

Позднее Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы из-за заморозки активов более чем на 18 трлн рублей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что возможная конфискация российских резервов приведет к резкому снижению доверия к еврозоне и фактически станет присвоением чужой собственности.