Политика 13 декабря 2025 23:57

Орбан назвал возможное использование ЕС российских активов «объявлением войны»

Орбан назвал возможное использование ЕС российских активов «объявлением войны»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в 2019 году
Фото: kremlin.ru

Возможное использование Европейским Союзом замороженных российских активов будет означать, в сущности, объявление войны. Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Любые действия с замороженными российскими активами – это объявление войны. Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа», – привел слова своего шефа в социальной сети Х (прежде Twitter) госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве Премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

Страны Евросоюза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Около 210 млрд евро заморожены в Европе, в том числе 185 млрд – на бельгийской площадке Euroclear.

Накануне Евросовет принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Теперь Еврокомиссия надеется добиться от государств ЕС на саммите, который пройдет 18-19 декабря, решения об экспроприации иммобилизованных российских активов.

Euroclear и власти Бельгии выступают против конфискации российских активов, напоминая о рисках. Еще до решения Совета ЕС Центробанк подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы из-за заморозки активов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможная конфискация российских резервов приведет к резкому снижению доверия к еврозоне и фактически станет присвоением чужой собственности.

#замороженные российские активы #россия и евросоюз #Виктор Орбан #спецоперация
