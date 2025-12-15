Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Совет Евросоюза одобрил решение о бессрочной заморозке суверенных активов России. Ожидается, что вопрос экспроприации российских активов будет решен на саммите Евросоюза 18–19 декабря. Что хотят украсть у России страны Запада и почему это выльется в крупные неприятности – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

Дожали Бельгию

В ходе голосования в Совете ЕС в пятницу Бельгия согласилась поддержать долгосрочную заморозку российских активов, что дает возможность Еврокомиссии перейти к их конфискации.

Для чего необходима процедура долгосрочной заморозки суверенных российских активов? По ранее установленному порядку каждые шесть месяцев Еврокомиссия проводила голосование по вопросу продления заморозки активов. Для Еврокомиссии эта процедура была крайне неудобна – постоянно раздавались голоса против со стороны Венгрии, Словакии и Бельгии. Теперь, когда введена долгосрочная (или бессрочная) заморозка российских активов, необходимость в периодическом голосовании отпала. Более того, по сути, дорога к прямой конфискации российских суверенных активов оказалась открытой.

Больше всех сопротивлялась Бельгия по простой причине – именно на счетах бельгийского депозитария Euroclear хранится 193 млрд евро замороженных российских активов, 180 млрд из которых принадлежат Банку России. Всего по всей Европе политики договорились о бессрочной блокировке российских суверенных активов на сумму 210 млрд евро. Как видно, в Бельгии сосредоточено 92% всех российских суверенных активов, находящихся в Европе.

Напомним, что в феврале 2022 года западные страны предприняли шаги по заморозке средств российского Центробанка, находящихся на их счетах. Страны G7 и Европейский союз в мае 2023 года заявили, что приблизительно 300 млрд долларов США (275 млрд евро) в активах российского Центрального банка, замороженных в этих странах, останутся замороженными «до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине».

С тех пор Бельгия всячески сопротивлялась изъятию российских активов в пользу Украины. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер прямо назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для финансирования Украины. Он добавил, что в случае необходимости Бельгия будет вынуждена обратиться в суд. Правительство страны потребовало юридически обязывающих гарантий от всех государств ЕС о том, что они полностью разделят финансовые и юридические риски Брюсселя, которые возникнут в результате ответных действий России.

В конце ноября Де Вевер направил в Еврокомиссию письмо, в котором заявил, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Накануне, выступая в парламенте Бельгии, он подтвердил свой отказ передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии, чем сорвал аплодисменты депутатов.

Давление стран ЕС на Бельгию было чудовищно сильным – в ход пошли угрозы изоляции страны. В результате Бельгия все-таки не устояла и согласилась поддержать долгосрочную заморозку российских активов.

Между тем глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова через суд добиваться невыполнения распоряжений Еврокомиссии и Совета ЕС в случае, если эти инстанции решат конфисковать замороженные российские активы. Об этом она заявила в интервью газете Le Monde.

Ожидается, что вопрос экспроприации российских активов будет решен на саммите Евросоюза 18–19 декабря Фото: © Алексей Витвицкий / РИА Новости

Что будет дальше с российскими активами

После принятия решения о долгосрочной заморозке российских суверенных активов ожидается, что на саммите Евросоюза 18–19 декабря будет принято решение об экспроприации активов РФ.

ЕС не смог договориться о финансировании Украины за счет евробондов, поэтому там решили просто и без затей провести экспроприацию активов РФ под видом «репарационного кредита».

«Вариант с евробондами не сработает. Уже примерно два года назад я предлагала странам Евросоюза такой вариант, и это не получилось, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по репарационному кредиту достаточно квалифицированного большинства», – заявила журналистам 15 декабря глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую встречу глав МИД Евросоюза.

Иными словами, даже если некоторые страны (Венгрия, Словакия, Бельгия и т. д.) будут против экспроприации российских активов, голосов остальных государств вполне достаточно для утверждения этого решения.

Что такое «репарационный кредит Украине»? В Евросоюзе существует план использования замороженных российских средств для предоставления Украине кредита в размере до 165 млрд евро на покрытие военных и гражданских бюджетных потребностей в 2026–2027 годах. По сути, это самое настоящее воровство, лишь завернутое в обертку «репарационного кредита», который Украина Евросоюзу не вернет (ей просто не из чего его возвращать), а сам Евросоюз этот долг радостно спишет.

Виктор Орбан заявил, что Брюссель нарушает европейское законодательство «средь бела дня» Фото: kremlin.ru

Чем угрожает решение об экспроприации российских активов

Если Евросоюз воспользуется замороженными активами России, это будет означать «объявление войны». Брюссель нарушает европейское законодательство «средь бела дня». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В целом стороны сошлись, что подобные необдуманные действия со стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы и всех основ и принципов международной финансовой системы», – сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя беседу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде 14 декабря.

Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен, протестуя против такого решения, предельно откровенно высказалась в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее мнению, самые тяжелые для финансовой стабильности всего Европейского союза последствия наступят в случае кражи российских активов. Если у мировых инвесторов сложится впечатление, что их деньги больше не в безопасности в Старом Свете, это нанесет серьезный ущерб Европе как получателю инвестиций.

Для понимания системной значимости Euroclear Урбен пояснила, что в бельгийском депозитарии свои валютные резервы хранят центральные банки около 100 стран мира. Здесь сконцентрированы ценные бумаги на сумму 42 трлн евро, а ежемесячно Euroclear обрабатывает транзакции на объем, сопоставимый с мировым валовым внутренним продуктом.

Если произойдет кража российских активов, перед центральными банками 100 стран мира встанет вопрос сохранности собственных средств. Если будет создан прецедент хищения денег у одной страны, от подобной кражи не застрахованы и другие. Следовательно, мировую финансовую систему ждет мощнейший кризис доверия, чреватый финансовым кризисом небывалой силы.

Глобальные инвесторы – арабские, китайские, бразильские, – увидев, что их активы могут зависнуть из-за чужого им российско-украинского конфликта, начнут экстренную эвакуацию капиталов из европейского контура. Баланс Euroclear превышает ВВП многих стран ЕС. Потеря доверия запустит цепную реакцию margin calls (требований довнести залог) по всей цепочке европейских банков.

Европейскому центробанку придется заливать этот пожар ликвидностью, печатая триллионы евро, что приведет к инфляционному шоку, который Европа, едва оправившаяся от кризиса 2022–2024 годов, может не пережить.

Владимир Путин: «Всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности» Фото: kremlin.ru

Как ответит Россия на кражу активов

«Всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности», – заявил Владимир Путин 27 ноября во время государственного визита в Киргизию, комментируя вопрос о возможной конфискации российских активов.

«Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это [изъятие российских активов] произойдет», – отметил Путин.

Банк России будет оспаривать любые прямые или косвенные действия, влекущие несогласованное использование замороженных российских активов, сообщила пресс-служба регулятора. Центробанк объявил, что подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Ранее Euroclear уже предупреждал, прежде всего власти ЕС, что у него в России имеются активы на 16 млрд евро.

«Исковое заявление поступило в суд. Исковые требования составляют более 18 трлн рублей», – сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. Эта сумма эквивалентна 227,9 млрд долларов и составляет примерно треть ВВП Бельгии за прошлый год – 664,6 млрд долларов.

Россия при этом не ограничится одной лишь конфискацией активов Euroclear. На изъятие резервов Банка России в пользу Украины Москва может ответить конфискацией всех активов европейского бизнеса в России.

По данным Банка России на конец 2021 года, накопленный объем прямых иностранных инвестиций из Европы в Россию составлял 323 млрд долларов. Этих объемов, по всей видимости, достаточно, чтобы компенсировать потерю резервов Центробанка в Euroclear.

«Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», – еще в феврале 2024 года заявил в интервью РИА «Новости» министр финансов Антон Силуанов.

Но самое интересное начнется за пределами РФ. С решением суда на руках Москва пойдет в международные юрисдикции. Китай, Гонконг, Сингапур и страны Залива окажутся перед жестким выбором:

Соблюсти международное право и заблокировать корреспондентские счета Euroclear в пользу ЦБ РФ. Наплевав на международное право, испортить отношения с Москвой.

Учитывая, что Глобальный Юг давно ищет повод ослабить финансовую гегемонию Запада, выбор выглядит очевидным.

Европейские лидеры, продлевая агонию Украины и прикрывая собственные хищения, готовы уничтожить ЕС сначала финансово, а затем, судя по всему, и физически.