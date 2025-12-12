Центробанк подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы из-за заморозки активов

Фото: cbr.ru

Банк России подал в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление к бельгийскому депозитарию Euroclear, где заблокирована большая часть замороженных в Европейском Союзе активов РФ, о взыскании причиненных убытков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ пояснили, что подача иска вызвана «незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России», а также «официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования» активов регулятора без его согласия.

Сумму исковых требований к депозитарию в пресс-службе ЦБ уточнять не стали. Вместе с тем там подчеркнули, что действия депозитария Euroclear причинили вред, «обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами».

Сами планы Европейской комиссии по прямому или косвенному использованию активов Банка России без его согласия в Центробанке назвали «незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов».

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского Союза», – предупредили в ЦБ.

Страны Евросоюза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Более 200 млрд евро заморожены на бельгийской площадке Euroclear. Euroclear и власти Бельгии выступают против конфискации российских активов, напоминая о рисках. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможная конфискация российских резервов приведет к резкому снижению доверия к еврозоне и фактически станет присвоением чужой собственности.