Страны ЕС согласовали бессрочную заморозку российских активов

Совет Евросоюза принял решение оставить замороженные суверенные активы России под блокировкой на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По данным источника, правительства стран Евросоюза согласовали блокировку активов на сумму около 210 млрд евро. В публикации отмечается: «ЕС договорился <...> на неопределенный срок заморозить активы ЦБ России, удерживаемые в Европе».

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что заморозка будет действовать до тех пор, пока Москва не компенсирует Украине «материальный ущерб».

Центральный банк России, в свою очередь, намерен подать иск против депозитария Euroclear. Регулятор назвал планы Еврокомиссии по использованию замороженных средств незаконными и подчеркнул, что оставляет за собой право «без уведомления» защищать свои интересы и оспаривать действия европейских органов в компетентных инстанциях.