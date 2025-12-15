Сумма иска Центробанка к Euroclear составила более 18 трлн рублей

Фото: cbr.ru

Исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, где заблокирована большая часть замороженных в Европейском Союзе активов РФ, на 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд города Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«<…> в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. (Евроклир Банк С.А./Н.В.). Сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей», – отметили в пресс-службе.

Заявление поступило в суд еще 12 декабря, когда Центробанк РФ и заявил о подаче иска для взыскания причиненных убытков. Тогда в пресс-службе регулятора заметили, что действия Euroclear причинили вред, «обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами».

Страны Европейского Союза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Около 210 млрд евро заморожены в Европе, в том числе 185 млрд – на бельгийской площадке Euroclear.

Евросовет 12 декабря принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Теперь Еврокомиссия надеется добиться от государств ЕС на саммите, который пройдет 18-19 декабря, решения об экспроприации иммобилизованных российских активов.

При этом сам Euroclear и власти Бельгии выступают против конфискации российских активов, напоминая о рисках. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможная конфискация российских резервов приведет к резкому снижению доверия к еврозоне и фактически станет присвоением чужой собственности.