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ЕС решил пустить доходы от российских активов в Европе на помощь Украине
Доходы от замороженных в Европе российских активов планируют направлять на помощь Украине. О решении, принятом на саммите Евросоюза заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины. Саммит подтвердил, что помощь Украине остается приоритетом Евросоюза», — приводит его заявление ТАСС.
Несмотря на это, участникам саммита не удалось согласовать программу бюджетной помощи Украине. Мишель, говоря об обещанной программе объемом 50 млрд евро, заметил лишь, что «прошла дискуссия о доработке бюджета». Однако источники издания отмечают, что идею о дополнительных взносах для стран Евросоюза не поддержали Венгрия, Бельгия, Словакия и еще несколько стран.
Помимо этого, стихли разговоры о новом транше военной помощи Киеву на 500 млн евро, которые должны были выделить из Европейского фонда мира. Этот проект с мая блокирует Венгрия.
«Мы заморозили 211 млрд евро российских активов, и в настоящее время доходы от них идут только отдельным финансовым институтам ЕС. Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления», — добавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, что в июне в Евросоюзе пришли к выводу о невозможности законно конфисковать замороженные активы России.
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