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Здоровье
18 января 2022  15:10

Голикова: 40% случаев заражения в стране приходятся на «омикрон»

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Штамм коронавируса «омикрон» активно развивается внутри страны. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19 заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории РФ 60% приходится на штамм „дельта“ и 40% уже на штамм „омикрон“ и некоторые другие недоминирующие варианты», — рассказала докладчик. 

Она отметила, что «омикрон» уже начал доминировать в столичных регионах — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 

Голикова призвала регионы подготовиться к приходу нового штамма Covid-19 — необходимо, чтобы медучреждения и инфраструктура была готова к встрече с «омикроном».

#омикрон #Татьяна Голикова #коронавирус
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