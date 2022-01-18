Голикова: 40% случаев заражения в стране приходятся на «омикрон»

Штамм коронавируса «омикрон» активно развивается внутри страны. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19 заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории РФ 60% приходится на штамм „дельта“ и 40% уже на штамм „омикрон“ и некоторые другие недоминирующие варианты», — рассказала докладчик.

Она отметила, что «омикрон» уже начал доминировать в столичных регионах — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Голикова призвала регионы подготовиться к приходу нового штамма Covid-19 — необходимо, чтобы медучреждения и инфраструктура была готова к встрече с «омикроном».