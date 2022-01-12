Путин: У России есть две недели для подготовки к новому витку пандемии

У России осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса. Об этом на совещании с Кабмином заявил Президент РФ Владимир Путин.

По его словам, прошедшие новогодние праздники не могли не повлиять на обстановку с Covid-19 в стране.

«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», — подчеркнул глава государства.

Ранее ВОЗ сообщала, что за неделю с 3 по 9 ноября в мире зафиксирован рекорд по числу новых случаев коронавируса — заразились более 15,1 млн человек. В России также намечается подъем заболеваемости, к примеру, за прошедшие сутки в стране выявлено 17 946 инфицированных.

Накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что при необходимости республика готова за неделю в два-три раза увеличить число коек для ковидных больных.