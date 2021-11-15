Эксперты: Лидерство Татарстана в топе по числу переписавшихся на Госуслугах закономерно

Лидерство Татарстана в рейтинге по числу жителей, принявших участие в переписи населения через портал госуслуг, является закономерным. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба из республики, комментируя соответствующий топ регионов ПФО.

«Лидерство Татарстана в гражданах, принявших участие во всероссийской переписи посредством цифровой платформы „Госуслуги“ представляется закономерным результатом, поскольку уровень цифровой трансформации республики довольно высокий, охватывающий практически весь спектр социальных отношений», — сказал доктор философских наук, профессор Олег Агапов.

Он уточнил, что в республике в цифровые практики вовлекают не только молодежь, но и представителей предпенсионного и пенсионного возраста. Такие платформы являются прекрасным инструментом для снижения рутинных трансакций и повышения социальной мобильности.

Декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский отметил, что перепись стала ожидаемым и узнаваемым событием в республике.

«Отсюда активность. Почему именно через портал госуслуг? Думаю, что здесь совокупность факторов. Первый — высокая степень готовности татарстанцев работать в цифровой среде. Вторая причина — бушующая пандемия», — отметил эксперт.

Среди факторов — опасения людей, что мошенники могут притвориться переписчиками, чтобы проникнуть к ним домой.

«Есть и фактор национальный. Часть людей искренне переживает, что живой переписчик может что-то в пути подменить, и переписывают себя и членов семьи через портал госуслуг, которому доверяют и уверены в то, что там уж точно все будет честно», — добавил Толчинский.

Председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров подчеркнул, что переписная кампания очень важна для нашей страны. Она позволяет не только узнать национальный состав населения, но и увидеть социально-экономические процессы, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки.

Всероссийская перепись населения завершилась 14 ноября. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. Ранее сообщалось, что в переписной кампании приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.