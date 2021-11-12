Татарстан лидирует в ПФО по числу переписавшихся на Госуслугах

Татарстан находится на первом месте среди регионов ПФО по числу людей, переписавшихся на портале госуслуг во время Всероссийской переписи населения. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.

«Татарстан входит в топ ИТ-центров России и лидеров по цифровизации среди регионов страны. По числу жителей республики, переписавшихся самостоятельно на портале госуслуг, Татарстан находится в первой семерке регионов страны и лидирует в Приволжском Федеральном округе», — сказала она.

Гатауллина призвала татарстанцев, до сих пор не принявших участие в переписной кампании, присоединиться к масштабной акции.

Перепись населения стартовала 15 октября и продлится до конца этой недели. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.