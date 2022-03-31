Эксперт: Россиянам не стоит опасаться резких скачков цен на газ, как на Западе

Российским потребителям газа не стоит опасаться таких же резких скачков цен на отечественном рынке, как на Западе, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он напомнил, что фактические цены на газ внутри страны устанавливает государство. Для промышленности стоимость топлива будет выше, но простых потребителей это вряд ли каснется.

«Только небольшие объемы газа продаются на бирже, но там тоже есть связь с регулируемыми ценами. С внешним рынком цена на газ для россиян не связана», – объяснил Правосудов.

Если же все-таки рост цен произойдет и для простых граждан, то, по мнению эксперта, он будет ниже уровня инфляции.

«Повышать или не повышать цену на газ, решают ежегодно. Обычно повышают, но всего на несколько процентов, то есть даже ниже инфляции», – подчеркнул он.

Напомним, в начале марта цены на газ в Европе побили исторический рекорд. В то же время Европейский Союз заявил о намерении постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля из-за событий на Украине.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру хочет последовать и Великобритания.

Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.