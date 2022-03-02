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Ру Тат
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Экономика
2 марта 2022  13:29

Газ в Европе подорожал до исторического уровня

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Котировки цен на газ в Европе побили исторический рекорд и достигли отметки 2230 долларов за кубометр. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи сообщает ТАСС. 

Отмечается, что цены на газ уже побили предыдущие пиковые значения, которые были зафиксированы в прошлом декабре. В относительном выражении котировки растут более чем на 59%. 

Кроме того, вместе с ценами на газ также растут котировки сырой нефти, которые превысили отметку в 104 доллара за баррель. 
 

#цены на газ #цены на нефть #энергетика
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