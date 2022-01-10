Эксперт Роспотребнадзора заявила о широком распространении коронавируса среди детей

Наибольшее распространение коронавируса Covid-19 сейчас наблюдается среди детей. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 1».

Такую картину специалист объяснила тем, что среди детей уровень иммунитета от коронавируса крайне низок, отмечает РИА Новости.

«Именно в этих группах, группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение [Covid-19], и наиболее тяжелое течение», — подчеркнула Руженцова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна превращение омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в доминирующий вариант Covid-19 на территории России вызовет рекордную заболеваемость.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских врачей допускают возможность завершения острой фазы пандемии из-за омикрон-штамма.