Экономист спрогнозировала, насколько вырастут зарплаты россиян

Фото: © «Татар-информ»

В текущем году зарплаты в России увеличатся на 12–15%, несмотря на высокую инфляцию. Об этом заявила экономист, доцент Российского государственного университета социальных технологий, член общественного совета при Минобрнауки РФ Инна Литвиненко, пишет издание «Подмосковье сегодня».

«Инфляция будет продолжать съедать какой-то процент зарплаты, и в то же время это будет стимулировать рост зарплат, потому что есть спрос на рабочую силу, и работники, понимая планку заработной платы, готовы идти только на определенные деньги», – заметила специалист.

По оценке эксперта, инфляция на протяжении 2025 года в среднем будет колебаться между 10% и 12% (в зависимости от месяца), а разница между приростом зарплат и уровнем инфляции, скорее всего, составит 8–10%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реальные зарплаты в Татарстане за год выросли на 11,5%.