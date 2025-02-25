HR-эксперт рассказала, продолжится ли зарплатная гонка в 2025 году

В 2025 году на рынке труда Татарстана рост зарплат продолжится, но уже не такими темпами, как в 2024 году. Скорее всего, он будет близким к уровню инфляции, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе hh.ru.

«В сферах с острым дефицитом кадров рост может быть более заметным, нежели в сферах, где у работодателей есть возможность выбора наиболее подходящих кандидатов. Кроме того, есть отрасли бизнеса, на которые особенно остро влияют экономические факторы», – сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Она отметила, что повышение ключевой ставки влияет на кредитные организации, строительный бизнес, недвижимость, автобизнес, продажи.

«В связи с этим рост заработных плат в данных компаниях может замедлиться», – считает Султанова.

Ресурсы компаний не безграничны. В прошлом году заработные платы часто повышались на фоне отсутствия роста производительности и эффективности бизнеса. Поэтому ожидается определенное замедление, но назвать конкретные цифры сложно, добавила Султанова.

Подробнее о том, продолжится ли зарплатная гонка 2025 году и какими темпами, читайте в материале «Татар-информа».