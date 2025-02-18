Благодаря Иннополису Верхнеуслонский район стал лидером Татарстана по уровню зарплат

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В Верхнеуслонском районе Татарстана среднемесячная заработная плата превысила 173 тыс. рублей, муниципалитет лидирует по этому показателю. Но такой высокий уровень достигнут за счет Иннополиса. Об этом сообщил на отчетном заседании Совета района руководитель муниципалитета Евгений Варакин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«В районе размер денежного дохода на душу населения сегодня составляет чуть больше 45,5 тыс. рублей», – заметил в связи с этим докладчик.

В целом Иннополис является драйвером экономического развития Верхнеуслонского района. За 2024 год здесь построено два технопарка, в которых планируется создать 4 тыс. рабочих мест. Открыт крупнейший в Поволжье дата-центр «РосЭнергоАтома». Также возведены жилой комплекс «Квартал Ю» и новая очередь проекта «Зион».

При этом по итогам прошлого года особая экономическая зона «Иннополис» была признана самой эффективной в России среди научных и технических парков. Благодаря этой площадке создано почти 9 тыс. рабочих мест, ее партнерами стали более 300 компаний. Общая выручка представителей ОЭЗ за отчетный период достигла 46,6 млрд рублей.

Среди конкурентных преимуществ района Варакин назвал выгодное географическое расположение и развитую транспортную инфраструктуру. По его словам, запланирована реализация ряда проектов, которые станут драйверами развития на ближайшие годы. Это индустриальный парк «М-7 Услон», промышленные парки «Верхний Услон» и «М-12».

Принявший участие в заседании Совета Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что в республиканском рейтинге социально-экономического развития по итогам 2024 года Верхнеуслонский район занял 4-е место, поднявшись на шесть позиций. В рейтинге инвестиционной привлекательности муниципалитет занял 6-е место.

Премьер обратил внимание на то, что за счет компаний Иннополиса доля малого и среднего предпринимательства в экономике Верхнеуслонского района выше среднереспубликанского значения. Муниципалитет занимает первое место среди городов и районов по количеству МСП на душу населения и численности занятых в этой сфере на 1 тыс. населения.

Вместе с тем Песошин напомнил, что на особом контроле Раиса Татарстана Рустама Минниханова находится вопрос сокращения задолженности по налогам. По Верхнеуслонскому району задолженность перед бюджетом составляет 112 млн рублей. «Это потенциальный источник финансирования важных социально значимых проектов», – добавил спикер.

По информации Евгения Варакина, на 1 февраля текущего года в Верхнеуслонском районе было зарегистрировано 1137 субъектов предпринимательства, рост составил 13%. Это 540 индивидуальных предпринимателей и 597 юридических лиц.

По итогам 2024 года совокупный валовой территориальный продукт района оказался равен 27,5 млрд рублей, что на 5,7% (в денежном выражении – на 1,5 млрд рублей) выше уровня 2023-го. Индекс роста промышленного производства за отчетный период составил 123,8%. Ожидаемый показатель объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования должен составить 15 млрд рублей.