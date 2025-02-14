Реальные зарплаты в Татарстане за год выросли на 11,5%

Фото: © «Татар-информ»

За одиннадцать месяцев 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе – ноябре 2024-го составила 72 390,8 рубля. Она увеличилась на 20,7% по сравнению с одиннадцатью месяцами предшествующего года.

Вместе с тем в отдельно взятом ноябре реальная зарплата татарстанцев выросла на 8,2% год к году. По сравнению с октябрем она снизилась на 2,3%.

В свою очередь номинальная зарплата жителей республики в ноябре увеличилась на 17,8% в годовом выражении и уменьшилась на 0,9% – в месячном.