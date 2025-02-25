Тренды на рынке труда: продолжится ли гонка зарплат и почему началась волна сокращений

На фоне кадрового дефицита существенно растут предлагаемые зарплаты. Однако в 2025 году темпы роста могут замедлиться, а бизнес начнет активнее оптимизировать расходы и штаты. Какой прогноз дают эксперты – в материале «Татар-информа».





На 34% в прошлом году в Татарстане выросли зарплаты работников в сфере транспорта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У обслуживающего персонала за год зарплаты выросли на 34%

Прошлый год ознаменовался гонкой зарплат при дефиците кадров. По данным hh.ru, медианная зарплата, предлагаемая в Татарстане в 2024 году, составила 64,4 тыс. рублей – это на 22% выше, чем в 2023 году.

В 2024 году в Татарстане больше всего выросли зарплаты, предлагаемые домашнему персоналу, работникам в сфере транспорта, — на 34%, до 71,9 и 90 тыс. рублей соответственно.

Зарплаты для рабочих, указываемые в вакансиях, стали на 30% больше и достигли 82,3 тыс. рублей. Также на 29% выросла сумма предлагаемых доходов в месяц в строительстве, недвижимости и у юристов.

По данным SuperJob.ru, за год в Казани быстрее всего выросли зарплатные предложения для инженеров в строительстве, работников транспорта и логистики, а также IT-специалистов.

В январе заметный рост зарплат произошел в более узких сферах: спортивные клубы и салоны красоты, административный персонал Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В январе заметный рост зарплат произошел в спортивных клубах и салонах красоты

С начала 2025 года зарплатная гонка и активность работодателей замедлились. В декабре-январе был традиционный сезонный спад, предприятия и организации подводили итоги года, формировали стратегии и бюджеты, был длительный период выходных и праздничных дней.

«В такие месяцы работодатели не так активно публикуют вакансии и индексируют заработные платы. Особенно это заметно по динамике заработных плат в сферах с массовым наймом: розничная торговля, рабочий персонал, продажи и другие. В январе заметный рост зарплат произошел в более узких сферах: спортивные клубы и салоны красоты, административный персонал», – сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Она считает, что рост зарплат в сфере медицины и фармацевтики связан с острой нехваткой кадров, которая усилилась к концу прошлого года. В октябре 2024 года на одну вакансию приходилось 3,4 резюме, а в январе 2025-го — всего 1,9.

«Две трети российских компаний ожидают увеличения заработных плат, а каждая четвертая оставит их без изменений»

По мнению аналитиков hh.ru, в 2025 году рост зарплат продолжится, но уже не такими темпами, как в 2024 году. Скорее всего, он будет близким к уровню инфляции.

В сферах с острым дефицитом кадров рост может быть более заметным, нежели в сферах, где у работодателей есть возможность выбора наиболее подходящих кандидатов. Кроме того, есть отрасли бизнеса, на которые особенно остро влияют экономические факторы.

«Повышение ключевой ставки влияет на кредитные организации, строительный бизнес, недвижимость, автобизнес, продажи. В связи с этим рост заработных плат в данных компаниях может замедлиться», – считает Султанова.

Ресурсы компаний не безграничны. В прошлом году заработные платы часто повышались на фоне отсутствия роста производительности и эффективности бизнеса. Поэтому ожидается определенное замедление, но назвать конкретные цифры сложно, добавила Султанова.

Сейчас бизнес наблюдает за внешними факторами, некоторые компании находятся в режиме ожидания, поэтому не спешат принимать каких-либо решений.

«По данным опроса работодателей, проведенного с 5 ноября по 1 декабря 2024 года, две трети российских компаний ожидают увеличения заработных плат, а каждая четвертая оставит их без изменений. С большей долей вероятности зарплаты продолжат расти в крупных компаниях страны с численностью от 1000 человек: 66% работодателей ожидают роста окладов. Чуть реже они будут расти в малом бизнесе (до 100 человек): 56% работодателей ожидают увеличения окладов», – уточнила Альбина Султанова.

В SuperJob.ru считают, что в данный момент говорить о замедлении темпов прироста зарплат нет оснований.

«Следует заметить, что если заработные платы продолжат расти на одну и ту же величину в рублях (условная тысяча рублей в месяц), то рано или поздно мы столкнемся с замедлением темпов прироста (то есть динамика в процентном выражении будет все ниже). Это связано со статистическим эффектом высокой базы», – подчеркнули в пресс-службе.

Рост зарплат в сфере медицины и фармацевтики связан с острой нехваткой кадров, которая усилилась к концу прошлого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

21% компаний ожидает сокращения штата сотрудников

Если зарплаты останутся на прежнем уровне или будут расти умеренными темпами, то работодатели будут делать акцент на нефинансовые факторы и меры поддержки: развитие корпоративной культуры, ДМС, улучшение условий работы.

«Компании будут нацелены на удержание персонала. Что касается поведения соискателей, то может замедлиться текучесть кадров. На фоне усилий работодателей по удержанию персонала люди точно не будут торопиться с решением поменять работу», – считает Султанова.

В то же время на фоне роста зарплат и затрат на них компании оптимизируют расходы. В январе, к примеру, в сети разошлась информация о сокращении штата центрального аппарата «Газпрома» почти вдвое – до 2,5 тыс. человек. Одна из причин – рост зарплатного фонда корпорации. «Сбер» начал «оптимизацию» IT-персонала своих компаний в сфере e-commerсe.

С 1 июля этого года на 10% будет оптимизирована численность сотрудников территориальных органов федеральных госорганов. Высвободившиеся деньги направят на увеличение зарплат для повышения эффективности службы.

По данным того же опроса российских работодателей hh.ru, 21% компаний ожидает сокращения штата сотрудников. Больше всего сокращений ожидают крупные компании: 28% респондентов со штатом от 1000 человек, 26% – со штатом от 501 до 1000 человек. В среднем бизнесе (101-500 человек) 18% работодателей ожидают сокращения, в малом – 17%.

По прогнозам аналитиков hh.ru, дефицит кадров сохранится вплоть до 2030 года в связи с демографической ямой в 90-х Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дефицит кадров сохранится до 2030 года

Между тем уровень безработицы в 2024 году продолжил снижаться. По данным пресс-службы Центра занятости населения РТ, предложение вакантных рабочих мест на региональном рынке труда растет при минимальном уровне безработицы. По Казани заявлено почти 14 тыс. вакансий. На одного безработного приходится почти 11 свободных рабочих мест, а в прошлом году было 9. Наиболее ощутим кадровый голод в промышленности, строительстве и ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре и в государственной службе, на транспорте и в продажах.

По прогнозам аналитиков hh.ru, дефицит кадров сохранится вплоть до 2030 года в связи с демографической ямой в 90-х. При этом нехватка кадров наиболее будет ощущаться в сферах с массовым наймом.

«Работодатели будут чаще уделять внимание своему бренду, поскольку 95% соискателей регулярно читают отзывы о компаниях. В HR-бренд входит корпоративная культура, условия труда, настройка внутренних процессов, работа с обратной связью. Многие компании, в том числе из малого и среднего бизнеса, уже занимаются его развитием», – сообщила Альбина Султанова.

С тем, что кадровый дефицит с нами надолго, согласны и аналитики SuperJob.

«В настоящий момент среди соискателей большинство составляют работающие и желающие сменить работу, а не безработные (соотношение 57 к 43% соответственно). Конкурентоспособные заработные платы — самый действенный инструмент привлечения и удержания персонала», – отметили в пресс-службе.

В ситуации нехватки рабочей силы компании стремятся к автоматизации процессов Фото: © «Татар-информ»

Компании стремятся к роботизации, устанавливают терминалы самообслуживания, используют голосовые помощники и чат-боты

По данным SuperJob.ru, очень востребованы сейчас и с большой долей вероятности будут все более востребованы в ближайший год:

квалифицированные рабочие в строительстве, производстве, сфере услуг;

инженеры (во всех отраслях строительства, производства, сферы услуг);

линейный персонал в ретейле;

водители грузовых автомобилей и машинисты спецтехники;

IT-специалисты (программисты, специалисты по информационной безопасности, аналитики);

врачи, средний и младший медицинский персонал;

работники сфер общественного питания, туризма и индустрии гостеприимства (повара, персонал гостиниц);

учителя, преподаватели (прежде всего, школьные, но и вузовские тоже) и воспитатели;

персонал служб доставки e-commerce.

«В ситуации нехватки рабочей силы компании стремятся к автоматизации процессов: речь, например, о роботизации в промышленности, строительстве и на складах, терминалах самообслуживания в ретейле, голосовых помощниках и чат-ботах в клиентских службах и проч. Впрочем, этот процесс небыстрый, а потому люди по-прежнему главный ресурс», – отметили в пресс-службе.

Аналитики наблюдают попытки сократить период обучения для профессий, представители которых особенно остро нужны рынку труда прямо сейчас, в частности речь про квалифицированных рабочих. Работодатели все активнее привлекают персонал к внутреннему совмещению должностей.

«Работодатели отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу», – рассказали в пресс-службе SuperJob.ru.

Компании, которые сориентировались на рынке труда раньше других и успешно адаптируются к ситуации, перешли на непрерывный подбор, отказались от лишних барьеров, используют все каналы, выстроили процесс адаптации и обучения.

Работодатели все чаще смотрят на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям, а не по формальному образованию Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

5 трендов на рынке труда

В декабре был запущен флешмоб #ТрендыВНайме. Под этим хештегом лидеры рынка делились своим видением найма в ближайшем будущем. Опираясь на их прогнозы, эксперты hh.ru собрали пять главных трендов 2025 года:

Навыки важнее диплома

Работодатели все чаще смотрят на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям, а не по формальному образованию. Кроме того, на рынке ценят кандидатов с развитыми софт-скиллами.

Искусственный интеллект в найме

С одной стороны, способность эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи дает кандидатам преимущество перед другими соискателями. Заметно растет спрос и на ИИ-экспертов, например промпт-инженеров и специалистов по машинному обучению. С другой стороны, ИИ позволяет автоматизировать сам рекрутинг: нейросети составляют описания вакансий, отбирают релевантные им отклики, ранжируют резюме и дают соискателям развернутую обратную связь. Это ускоряет процесс найма, а вместе с тем экономит время и деньги компаний.

Человек превыше всего

Новый рынок предъявляет требования не только к соискателям, но и к работодателям. Последние стараются ставить себя на место специалистов и все чаще акцентируют внимание на том, что важно для сотрудников и кандидатов, включая, например, психологический комфорт и атмосферу в коллективе. По данным опроса работодателей, который провели специалисты hh.ru, человекоцентричность в 2024 году стала фокусом в каждом четвертом бизнесе (19%). Еще 44% компаний отметили, что и прежде уделяли этому пристальное внимание. Прозрачные внутренние процессы, четкие диапазоны зарплат, гибкие условия труда — must have (набор обязательных условий) для привлекательности в глазах соискателей.

Гибкость как суперсила

Помимо работы с ИИ высоко ценятся такие навыки кандидатов, как их адаптивность, гибкость, способность оперативно перестраиваться и менять стратегии в зависимости от контекста. Работодатели также нередко отдают предпочтение кросс-функциональным специалистам, готовым брать на себя разные роли и действовать проактивно, даже в нестандартных ситуациях.

Развитие сотрудников — инвестиция

Компании заинтересованы в том, чтобы не терять своих сотрудников, поэтому готовы вкладываться в их развитие. Это выражается, во-первых, в карьерной поддержке действующих специалистов, а во-вторых — в поиске молодых талантов.

Александр Щербаков: «Если реальный рост будет иметь место, он будет обгонять инфляцию, то это будет поддерживать высокий уровень предложения труда» Фото: pa-journal.igsu.ru

«Чем меньше колебания ключевой ставки, тем лучше для экономики»

Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Александр Щербаков заметил, что важен не номинальный, а реальный рост зарплат.

«Если реальный рост будет иметь место, он будет обгонять инфляцию, то это будет поддерживать высокий уровень предложения труда. Люди будут стремиться к поиску новых рабочих мест с более высокой зарплатой. Сейчас у нас безработица невысокая, кто-то будет стремиться перейти с одного места на другое, более высокооплачиваемое», – заметил он.

С другой стороны, работодатели уже не могут в той степени, что и раньше, повышать заработную плату, хотя она в нашей стране и не очень высокая в сравнении с некоторыми зарубежными странами.

«Наши предприниматели вряд ли смогут и дальше повышать заработную плату, темпы роста будут снижаться. Возможности предпринимателей, связанные с открытием новых производств из-за импортозамещения, открытием новых рабочих мест из-за необходимости поддерживать оборонно-промышленный комплекс, уже не так широки, как прежде», – сказал собеседник «Татар-информа».

Между тем, по его мнению, все это особо не отразится на экономике страны. Темп ее развития набран, и он будет поддерживаться.

«Если ключевая ставка не повышается, это хорошо. Это дает возможность работодателям лучше планировать свое экономическое состояние, лучше его предвидеть. Чем меньше колебания ключевой ставки, тем лучше для экономики», – добавил Щербаков.

Сейчас ключевая ставка сохраняется на достаточно высоком уровне, что затрудняет кредитование, но это необходимый шаг для борьбы с инфляцией, отметил профессор.

Игорь Кох считает, что в 2025 году гонка зарплат на региональном рынке труда продолжится, потому что не устранены основные причины, которые ее породили Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сохраняются дефицит кадров и высокие темпы инфляции»

Профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох считает, что в 2025 году гонка зарплат на региональном рынке труда продолжится, потому что не устранены основные причины, которые ее породили.

«Сохраняется дефицит кадров на рынке труда, сохраняются достаточно высокие темпы инфляции. И то и другое заставляет работодателей повышать зарплаты, а потенциальных работников требовать все большей и большей оплаты труда. К сожалению, признаков того, что это изменится в ближайшее время, нет», – сказал он.

По мнению эксперта, при замедлении зарплатной гонки работодатели не смогут ужесточить свои требования к соискателям. С другой стороны, потенциальные работники сегодня тоже достаточно ограничены в своем выборе.

«Если рост зарплат замедлится, то, скорее всего, это будет связано с замедлением темпа роста инфляции, если такое действительно случится. Но сказать, что есть предпосылки к торможению роста зарплат, было бы слишком оптимистично», – считает Кох.

Собеседник «Татар-информа» добавил, что, по обновленному прогнозу Центробанка России, существенного изменения ключевой ставки в течение года не ожидается или оно будет незначительным в сторону понижения.

«По последнему прогнозу ЦБ, среднегодовая ставка будет в диапазоне 19-22%, она сохранится примерно на таком же уровне, как и сейчас. Снижение ставки, безусловно, даст возможность бизнесу вздохнуть легче. Во-первых, это касается тех видов бизнеса, которые активно используют заемные средства. Во-вторых, это касается тех, кто связан с продажами товаров и услуг в кредит, зависящих от потребителей-заемщиков», – пояснил Игорь Кох.

Снижение ставки, если оно действительно произойдет, будет для бизнеса большим подспорьем и облегчением, даст возможность увеличить продажи и загрузку производственных мощностей и в конечном итоге поможет повысить зарплаты, заключил Кох.