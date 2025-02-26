Елабужский район занял первое место по темпу роста зарплат в Татарстане
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Елабужского района составляет около 119 тыс. рублей. В 2023 году этот показатель был равен 86 тыс.
«По темпу роста зарплат район занимает первое место в республике», – заявил глава муниципалитета Рустем Нуриев в ходе отчетной сессии.
В заседании принимает участие первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
Презентация предоставлена пресс-службой Елабужского района РТ.