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Экономика 26 февраля 2025 11:45

Елабужский район занял первое место по темпу роста зарплат в Татарстане

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Елабужского района составляет около 119 тыс. рублей. В 2023 году этот показатель был равен 86 тыс.

«По темпу роста зарплат район занимает первое место в республике», – заявил глава муниципалитета Рустем Нуриев в ходе отчетной сессии.

В заседании принимает участие первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

Презентация предоставлена пресс-службой Елабужского района РТ.

#средняя заработная плата
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