Движение по участку трассы М12 во Владимирской области откроют в конце этого года

Движение по участку трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань во Владимирской области протяженностью 26 километров предполагается открыть в конце текущего, 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Открытие этого участка позволит переключить часть трафика с южного обхода Владимира, являющегося частью трассы М7 «Волга», и разгрузить дорожную сеть региона. «Время в пути от Москвы до Владимира сократится в два раза», — уточняют в пресс-службе кабинета.

На всем протяжении новой магистрали во Владимирской области организованы работы. Уже уложено более 90 километров асфальтобетонного покрытия, строятся 112 искусственных сооружений. Задействованы более 6 тыс. человек и около 1,5 тыс. единиц техники.

Сегодня с ходом работ на М12 ознакомился Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он осмотрел с вертолета обход Владимира, являющийся участком дороги.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что при строительстве трассы М12 на правом берегу Оки началась надвижка конструкций моста. Магистраль пройдет и по другому строящемуся сейчас мосту — через Волгу. Недавно его осмотрели вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Основной ход М12 планируется завершить поэтапно в 2023 году, полностью закончить все работы — в 2024 году. При этом строительство трассы с 2018 года подорожало примерно на 30%. Протяженность магистрали составит 729 километров, из которых 142 придутся на Татарстан.

От Казани трассу по инициативе Президента РФ Владимира Путина предполагается продлить до Екатеринбурга. Она станет частью проекта «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. Затем предполагается продление транспортного коридора через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу с выходом на Монголию и Китай.