При строительстве М12 на правом берегу Оки началась надвижка конструкций моста

На четвертом этапе строительства трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань началась надвижка конструкций моста через Оку с правого берега. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

«Начата надвижка конструкций с правого берега. Всего на объекте предусмотрено два участка продольной надвижки на правом берегу, на его пойменной части, поскольку этот берег затапливается в период половодья», — отметили в пресс-службе.

Продольная надвижка на правом берегу Оки выбрана с учетом рельефа местности и экономической целесообразности. Металлоконструкции собирают на подмостях с дальнейшим выдвижением в пролет.

Движение по вантовому мосту протяженностью более 1377 метров планируется запустить в IV квартале 2023 года. Сооружение будет иметь четыре полосы движения. Его пропускная способность составит около 30 тыс. автомобилей в сутки.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. От Казани трассу по инициативе Президента РФ Владимира Путина предполагается продлить до Екатеринбурга.



Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 километра: седьмой этап — 72 километра (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань — Буинск — Ульяновск), восьмой этап — 70 километров (от пересечения с автодорогой Р241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали).

Как ранее сообщал «Татар-информ», Президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ознакомились с ходом строительства моста через Волгу длиной 3 362 метра, по которому пройдет магистраль М12.