Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на «Шелковом пути»

Фото: minsport.tatarstan.ru

22 июля в Горно-Алтайске состоялась церемония финиша 15-го издания Международного ралли «Шелковый путь». Первые три места в соревновании заняли экипажи «КАМАЗ-мастер», а в топ-5 вошли все четыре камазовские машины.

Антон Шибалов второй раз в своей карьере выиграл «Шелковый путь». В экипаже с ним работали штурман Александр Куприянов и механик Данил Телепов.

«Эти 10 трудовых дней закончились, и мы рады финишировать. Все хорошо с машиной, с экипажем и со всей командой. В начале немного по навигации сбились, не могли найти нужную дорожку, тяжело ехать первыми, а потом уже пустили экипаж Ахмедова вперед – молодой, пусть тренируется ехать открывать, это хорошая практика. Часть допа ехали за ними, но под конец они в кустах где-то замешкались, и мы объехали на финиш. Хотелось бы поблагодарить всех участников, организаторов за такой интересный маршрут. Это настоящий ралли-рейд. Также всю команду – техника не подводит, механики работают на славу, правильно выстраивается тактика. И, конечно же, передать привет домой – жене, семье и всем нашим болельщикам», – сказал Антон Шибалов.

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев же по итогам второй гонки сказал, что все прошло отлично. И назвал Алмаза Ахмедова, дебютанта, который финишировал на третьем месте, главным открытием грузового зачета «Шелкового пути-2025».

«Все отлично, мы финишировали. Задача сегодня – всем пятерым финишировать, надеюсь, что все получится. Сегодняшний участок очень каменистый, и главной задачей было не пробить шины и не влететь в какую-нибудь промоину или русло». Капотный грузовик «КАМАЗ» руководителя команды несколько раз после убойнейших спецучастков и полученных повреждений, что называется, «на честном слове и на одном крыле» довозил экипаж в составе Эдуард Николаев – Евгений Яковлев – Владислав Глухов.

Главное открытие грузового зачета «Шёлкового пути-2025», дебютант гонки Алмаз Ахмедов – на третьем месте. Вместе с ним бронзу разделили штурман его экипажа Иван Мальков и механик Иван Татаринов.

Экипаж Дмитрия Сотникова завершает гонку с четвертым временем. Несмотря на досадную техническую проблему, случившуюся с ним еще в первой половине гонки и не позволившую претендовать на чемпионство в этом году, на финише все-таки камазовский пилот был бодр и оптимистичен.

Богдан Каримов, с самого старта в Иркутске задававший темп всему грузовому зачету, но из-за обидной поломки в середине гонки потерявший шансы на победу, в итоге все равно доволен: «На этом «Шелковом пути» мы ехали в целом неплохо, но у нас возникали технические проблемы, поэтому были потери по времени. Хочется поблагодарить команду за такой отличный результат, мы шли к этому целый год, старались. Команда в очередной раз доказывает, что КАМАЗ – самый быстрый и самый надежный грузовик», – сказал Эдуард Николаев.

Также челнинские гонщики имели успехи и в других соревнованиях. В зачетной группе «Моторалли 450» бронзу взял президент Федерации мотоспорта Республики Татарстан Наиль Хубатуллин. 2 года назад Наиль также финишировал в гонке в топ-3.

Напомним, Ралли-марафон стартовал 12 июля в Иркутске. Он соединил единым маршрутом территории России и Монголии. Экипажи прошли от берегов Байкала через Бурятию в страну вечно синего неба, пересекли отроги каменной пустыни Гоби, а также штурмовали пески Монгол-Элс, поднялись в горы Алтая и через 11 дней завершили выступления в Горно-Алтайске.