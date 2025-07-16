Одну из станций метро в Казани переименуют в честь «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Пресс-служба «Рубина» в своих социальных сетях анонсировала, что одна из станций казанского метрополитена будет переименована в честь футбольного клуба из столицы Татарстана.

«Поздравляем казанский метрополитен с 20-летием! В честь юбилея нашего метро станция "Авиастроительная" на сезон-2025/2026 станет станцией "Рубин Авиастроительная", а вдохновлённая ею форма, объединяющая спорт и городскую атмосферу, установлена на перроне станции метро. "Рубин" — это не только футбол, но и часть городской культуры, как и метро», — написано в сообщении клуба.

Отметим, что второй (зеленый) комплект формы «Рубина» на сезон 2025-26 будет посвящен 20-летию казанского метрополитена.